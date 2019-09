Carenza di personale e rischio chiusura: oggi il Tribunale di Vasto si ferma per un giorno

Si ferma per un giorno il Tribunale di Vasto. Oggi lo sciopero degli avvocati e l'assemblea cui, dalle 10, parteciperanno il presidente della Regione, Marco Marsilio, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e i vertici del palazzo di giustizia di via Bachelet: il presidente, Bruno Giangiacomo, e il procuratore, Giampiero Di Florio

I MOTIVI - giornata di astensione dalle udienze e da .ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale per protestare contro la grave situazione in cui versa il tribunale a causa della carenza di personale amministrativo. La vicenda era stata affrontata nelle scorse settimane nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente dell'ordine degli avvocati, Vittorio Melone, dal presidente del tribunale, Bruno Giangiacomo, con Willy Calvarese, rappresentante del personale amministrativo [LEGGI]. Stamattina, nell'aula magna Carlo Anelli del palazzo di giustizia, ci sarà l'assemblea straordinaria degli avvocati.

"Il Consiglio dell'Ordine - si legge in una nota - ricorda che che la sostanziale eliminazione della pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Vasto, intervenuta nel dicembre 2016 a seguito della prevista chiusura dello stesso per la data del settembre 2018, sta determinando la impossibilità dell'avvicendamento di personale reso necessario dai pensionamenti intervenuti, nonostante la detta chiusura sia stata prorogata al 2021.



È del tutto irrazionale che a fronte delle intervenute due proroghe della data di chiusura non si siano previsti da parte del competente Ministero, adeguati interventi di coordinamento volti a garantire agli Uffici interessati l'adeguata dotazione di personale amministrativo; tale evenienza è tanto meno comprensibile ove si consideri che il Consiglio Superiore della Magistratura, già a seguito della proroga intervenuta nella primavera del 2017, con l'adozione del cosiddetto decreto terremoto, ha disposto il ripristino delle piante organiche dei magistrati, il cui organico è completo ed operante.

La situazione che di fatto si sta verificando è intollerabile e non conciliabile con alcun principio di corretta amministrazione, non risponde alla domanda di giustizia del cittadino, non permette il sereno operare degli addetti, né assicura il regolare svolgimento delle attività quotidiane. In particolare, la carenza di assistenti giudiziari (presenti solo in numero di tre a fronte degli 11 previsti nell'organico) rende estremamente difficoltoso lo svolgimento delle attività d'udienza penale in un territorio che è da tempo teatro di un preoccupante incremento di fenomeni criminosi; basti a tale proposito ricordare che negli ultimi quattro anni sono stati celebrati a Vasto 2 importanti processi coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con il coinvolgimento di oltre 100 imputati.



Confidiamo che l'assemblea aperta a magistrati, personale amministrativo, parlamentari e consiglieri regionali, rappresentanti delle istituzioni e sindacali, costituisca una proficua occasione per individuare tutti insieme le soluzioni necessarie per superare le gravi difficoltà in cui versa il Tribunale di Vasto".