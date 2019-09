"Osservatori" sospetti davanti alle case, nuove segnalazioni a Vasto

Si piazzano sul marciapiede e scrutano nei giardini. Fissano le finestre e le porte. Guardano chi entra e chi esce. Possono stare fermi per ore in una strada a memorizzare qualsiasi movimento.

I residenti di diversi quartieri di Vasto cominciano ad accorgersi della presenza di inaspettati osservatori e temono si tratti di ladri.

Si moltiplicano le segnalazioni di persone sospette che stazionano davanti a cancelli e ingressi delle case. Nei giorni scorsi a Vasto Marina [LEGGI], ora anche dalla parte opposta della città, in via del Porto. E nel centro, dove i residenti di via Poerio raccontano di persone che si sporgono nelle proprietà private e, in alcuni casi, suonano ai citofoni, salvo poi dileguarsi se qualcuno è in casa.

Alcuni di questi espisodi sono stati riferiti alle forze dell'ordine.