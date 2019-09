Successo esterno della Bacigalupo Vasto Marina, pareggia il Casalbordino, sconfitto il San Salvo

Nella 29ª giornata del campionato di Promozione - girone B, tutto immutato in vetta con le vittorie di Lanciano e Vasto Marina mentre il Casalbordino pareggia e vede salire a 15 i punti di distacco dai vastesi mentre il San Salvo perde di misura.

River Chieti - Bacigalupo Vasto Marina 0-2

Con un gol per tempo la squadra di mister Cesario si impone sui teatini e consolida il secondo posto a dieci punti dal Lanciano. Al 5' pregevole rete di Luca Marinelli su calcio di punizione mentre nel secondo tempo, al 16', raddoppia Giuseppe Marino.

Scafa Cast - San Salvo 2-1

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo, complice un errore della retroguardia biancazzurra. Lo Scafa Cast raddoppia al 2' della ripresa con D'Ancona, autore di una doppietta. Al 58' il San Salvo accorcia le distanze con un gol dalla lunghissima distanza di D'Ottavio. Cinque minuto dopo proteste dei sansalvesi per un rigore non concesso dal direttore di gara.

Bucchianico - Casalbordino 1-1

Pari esterno del Casalbordino sul campo del Bucchianico. I giallorossi di mister Vecchiotti segnano al 32' del primo tempo con Piccolo. Ma il vantaggio dura poco perchè, al 39', pareggiano i padroni di casa. Nella ripresa si registrano alcune occasioni da una parte e dall'altra ma il risultato non cambia e la sfida finisce in parità.

La 29ª giornata

Bucchianico - Casalbordino 1-1

Casolana - Piazzano 1-3

Lanciano - Fossacesia 4-0

Ovidiana Sulmona - Fater Angelini 0-1

River Chieti - Bacigalupo Vasto Marina 0-2

Sant’Anna - Passo Cordone 1-1

Scafa Cast - San Salvo 2-1

Val di Sangro - Raiano 2-0

Villa - Ortona 1-1

La classifica: 78 Lanciano; 68 Bacigalupo Vasto Marina; 53 Casalbordino; 46 Scafa Cast, Ortona; 41 River Chieti; 40 San Salvo; 39 Villa; 37 Fater Angelini; 34 Bucchianico; 33 Val di Sangro, Fossacesia; 32 Raiano; 31 Piazzano; 29 Casolana; 27 Ovidiana Sulmona; 26 Passo Cordone; 25 Sant’Anna