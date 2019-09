Per il compleanno di Heart Made una raccolta fondi per il canile di Vasto

Hanno voluto festeggiare il loro quarto "compleanno", ricordando l'apertura della loro attività, con un gesto rivolto ai quattrozampe. I ragazzi di Heart Made, studio di tatuaggi vastese, domenica scorsa hanno organizzato un evento, come ogni anno, per ritrovarsi con tanti amici in un giorno di festa. Musica, tatuaggi e piercing, che caratterizzano l'attività dello studio e poi un'iniziativa particolare.

"Durante il compleanno dello studio, come sempre da 4 anni, acquistiamo 4 fusti di birra da offrire durante la festa. Quest'anno abbiamo chiesto di lasciare una piccola offerta per ogni birra e, con il ricavato, abbiamo acquistato 110 scatolette di umido e crocchette per il canile di Vasto". Un gesto molto apprezzato dall'associazione Amici di Zampa che ha quindi voluto ringraziare i ragazzi di Heart Made per il loro generoso pensiero.