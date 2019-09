La Dinamo Roccaspinalveti torna al secondo posto e "ringrazia" la Sansalvese

La Dinamo Roccaspinalveti si aggiudica col più classico dei risultati il big match di giornata contro il Di Santo Dionisio e allo stesso tempo ringrazia la Sansalvese per aver fermato il Perano. I biancoverdi, infatti, battono la squadra di Bomba con le reti di Forte e Luciano e oltre a superare in classifica la rivale odierna, sorpassano anche il Perano.

I gialloverdi non escono indenni dal campo della Sansalvese alla quale basta un calcio di rigore trasformato da Di Laudo per incamerare i tre punti e continuare la marcia a braccetto del Casalanguida. I biancazzurri oggi hanno espugnato Tufillo grazie a una doppietta di Di Marco e alla rete di Di Croce. Per la Virtus continua a essere notte fonda.

Nell'anticipo di ieri, pareggio 2 a 2 tra Carunchio e San Buono. I padroni di casa hanno trovato la via del gol con Buba Baldeh e Antonio Daniele, gli ospiti con Verrone e Pomponio.

Niente da fare, infine, per l'Odorisiana che ieri ha perso a Rocca San Giovanni per 3 a 0.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Virtus Tufillo - Casalanguida 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Di Santo Dionisio 2-0

Virtus Rocca San Giovanni - Odorisiana 3-0 (ieri)

Sansalvese - Perano 1-0

Carunchio - San Buono 2-2 (ieri)

Draghi San Luca - Sporting Altino 1-5

Fossacesia 90 - Tornareccio 3-2

Atletico Roccascalegna - Virtus Castel Frentano 0-0

LA CLASSIFICA

Fossacesia '90 55

Dinamo Roccaspinalveti 52

Perano 50

Di Santo Dionisio 50

Virtus Castel Frentano 41

Sporting Altino 40

Casalanguida 36

Sansalvese 36

Tornareccio 27

Virtus Rocca San Giovanni 27

Atletico Roccascalegna 27

Carunchio 25

San Buono 24

Draghi San Luca 19

Virtus Tufillo 14

Odorisiana 13

LA PROSSIMA GIORNATA

San Buono - Atletico Roccascalegna

Sporting Altino - Carunchio

Odorisiana - Dinamo Roccaspinalveti

Casalanguida - Draghi San Luca

Virtus Castel Frentano - Fossacesia 90

Tornareccio - Sansalvese

Di Santo Dionisio - Virtus Tufillo

Perano - Virtus Rocca San Giovanni