Statale 16, riaperto al traffico il viadotto San Nicola

È stato riaperto al traffico il viadotto San Nicola, sulla statale 16, a Vasto.

La chiusura era stata disposta dall'Anas agli inizi di febbraio per consentire le verifiche statiche sula struttura. Inizialmente, l'interdizione al traffico era stata fissata fino a maggio.

Nei giorni scorsi, forti erano state le polemiche politiche sulla deviazione della circolazione, mezzi pesanti compresi, su via Ciccarone, nell'abitato di Vasto, e per le conseguenti difficoltà dei camion a transitare nel sottopasso di via Mario Molino, la strada a quattro corsie che collega la statale 16, proprio in località San Nicola, col centro urbano.

Permane, invece, il senso unico alternato sul tratto nord del viadotto, dove dallo scorso anno l'Anas ha disposto un restringimento di careggiata: si passa solo al centro, a cavallo della linea di mezzeria e la circolazione è regolata da un semaforo provvisorio.