Alla scuola Rossetti tornano i "Percorsi d’arte" con i lavori degli alunni

Anche quest'anno all'istituto comprensivo Rossetti torna l'appuntamento con i "Percorsi d'arte". Nell'atrio della scuola di via Ciccarone sono in mostra gli elaborati artistici realizzati dagli alunni delle classi 3ªB, 3ªE e 3ªF guidati dalla professoressa Alessandra Minerva.

La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19, al piano terra della scuola. Visitandola si può ammirare la bravura dei ragazzi che, al termine dei tre anni di scuola secondaria di primo grado che si sono cimentati con diversi soggetti e tecniche per realizzare delle piccole opere d'arte.