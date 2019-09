Al via gli impegni in campionato per la Promo Tennis Vasto con obiettivi ambiziosi

Con l'inizio del campionato di serie C, fissato per domenica prossima, prenderà il via la stagione agonistica delle squadre della Promo Tennis Vasto. Questa mattina il sodalizio sportivo guidato dal presidente Pino D'Alessandro si è ritrovato sui campi del centro sportivo nel quartiere San Paolo per lanciare ufficialmente i tanti impegni previsti in calendario. Dopo la ripartenza delle attività a settembre, gli atleti del circolo vastese sono stati già impegnati in diversi tornei mentre i giovanissimi tennisti stanno partecipanto alle diverse fasi dei campionati promozionali. Ora arriva il momento delle formazioni "under", che scenderanno in campo nei rispettivi campionati di categoria, e delle squadre senior.

Ad aprire l'incontro i saluti del presidente D'Alessandro, che, nel ringraziare tutti i componenti del direttivo e gli sponsor, ha ricordato il grande impegno per quanto riguarda l'attività giovanile che viene portata avanti con profitto da oltre vent'anni sui campi di una realtà sportiva cresciuta nel tempo. Positivo anche il rapporto con le scuole, grazie ai progetti coordinati da Marco La Verghetta e seguiti da tutti i maestri della Promo Tennis, che hanno fatto avvicinare a questa disciplina studenti di tutte le età. Con D'Alessandro erano presenti i componenti del rinnovato direttivo: Mosè Ferretti, Angelo Salvatore, Laura Torchio, Filippo Saraceni e Claudio Mancini.

Il vicesindaco Giuseppe Forte, in rappresentanza dell'amministrazione, ha portato il suo saluto a dirigenti, tecnici e atleti della società vastese spronandoli a continuare sulla strada intrapresa accompagnati dalla grande passione per lo sport e la crescita dei ragazzi. Nell'occasione sono stati premiati anche i primi classificati nelle diverse categorie al 26° Campionato sociale del Vastese che ha visto la partecipazione di oltre 90 giocatori divisi in sei serie per il tabellone maschile ed una per quello femminile.

I vincitori

Serie A gold: 1° Celenza - 2° Quinzii; Serie A silver: 1° Colantonio - 2° Napoletano; Serie B gold: 1° Mezzanotte - 2° Marchioli; Serie B silver: 1° Del Bonifro - 2° Di Gregorio; Serie C gold: 1° Cicchini - 2° Brettone; Serie C silver: 1° Iacovitti - 2° Chierchia; Serie A femm: 1° Torchio - 2° Antenucci.

Spazio poi alle squadre del settore agonistico che sono pronte a dare battaglia in campo. Anche quest'anno la Promo Tennis Vasto sarà ai nastri di partenza della serie C. Alla squadra formata dai vastesi Angelo Ciancaglini, Alessandro Falcucci, Nicola Troiano e Giuseppe Checchia, si è aggiunto Leonardo Dell'Ospedale. "Vogliamo far bene - ha dichiarato Nicola Troiano, uomo d'esperienza della squadra - e provare ad ambire alla promozione. Abbiamo una buona squadra e ci giocheremo le nostre carte". Due le formazioni in serie D1. Il team "A" è formato dai giovani giocatori Riccardo Vicoli, Marco Marinaro, Francesco Ciancaglini, Daniele Torino e Jacopo Mancini. Nel team "B" ci sono Pino D'Alessandro, Alessandro Iannetti, Giuseppe Celenza, Daniele Quinzii e Andrea D'Alessandro. La squadra femminile, che militerà in D1, è composta da Miriana Borrelli, Giorgia Fantini e Laura Torchio.