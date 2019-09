"Persone sospette stazionano davanti ai cancelli e osservano le proprietà private"

Stazionano davanti a cancelli. Osservano prolungatamente.

La presenza di persone sospette viene segnalata da alcuni giorni a Vasto Marina, nel quartiere attorno all'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume.

Le ultime segnalazioni sono di ieri e oggi pomeriggio: riguardano via Spalato e via Puccini, dove non sono passati inosservati degli uomuni, qualcuno anche con il cappuccio della giacca infilato in testa, che si avvicinavano alle alle recinzioni delle proprietà private per osservare con insistenza al loro interno. Allertate le forze dell'ordine.

La zona, negli anni scorsi, è stata più volte bersagliata dai ladri.