Nel campionato Esordienti ottimi riscontri per i nuotatori dell’H2O Sport

Ottimi riscontri per l'H2O Sport nei campionati regionali individuali della categoria Esordienti che si sono svolti nella piscina di San Giuliano di Puglia. Tra gli Esordienti A tre ori e un argento per Melania Pietropaolo che si aggiudica i 100 stile (1’06”9); i 200 dorso in 2’35”9 e i 400 misti in 5’35”5. L’argento lo centra sui 200 rana con 3’03”3. Per lei, oltre alle medaglie, contano i riscontri cronometrici che sono di assoluto valore nazionale. Grande protagonista in campo femminile Sofia Rossano che, pur essendo un anno più piccola della sua categoria, centra solo primi posti portando a casa ben 4 titoli regionali e precisamente nei 200 stile in 2’25”4, nei i 400 stile in 5’05”3, nei 100 farfalla in 1’12”5 e nei 200 farfalla (2’45”8). Prestazioni eccellenti anche per Federica Santoro che vince i 100 rana (1’24”9) e i 200 rana con uno strepitoso tempo di 2’58”8. Belle prove per Alessia Manna che sale sul secondo gradino del podio nei 200 misti coperti in 2’56”8, e mette in bacheca anche tre bronzi nei 200 rana (3’13”9), nei 100 farfalla 1’19”7 e nei 200 farfalla con 3’03”2. Doppietta H2O Sport nei 100 rana con Alessia Angelicola seconda (1’33”8) e Benedetta Scutti terza (1’35”).

In campo maschile Giacomo Trofino è secondo nei 200 dorso con 2’45”7 e terzo nei 200 stile (2’27”1). Quattro argenti in bacheca per Gabriele De Gregorio nei 400 stile (5’02”), nei 100 dorso (1’17”1), nei 200 misti (2’45”9) e nei 400 misti (5’50”1). Dorso di bronzo per Jordan Coco che chiude i 100 in 1’18”5 e i 200 in 2’46”5. L’H2O Sport brinda anche al triplo podio di Alessandro D’Onofrio che è secondo nei 100 rana (1’25”7) e terzo nei 200 misti (2’48”2) e nei 200 rana (3’03”6). Alessandro Vernacchia chiude al terzo posto i 200 rana (3’05”8), Andrea Gabriele si aggiudica i 100 farfalla in 1’15”9, è secondo nei 200 farfalla (2’56”7) e terzo nei 400 misti con 5’59”2. Argento per Francesco Stinziani nei 100 farfalla coperti con il crono di 1’16”7.

Esordienti B – Medaglia d’argento per Eleonora Ronchetti nei 200 dorso (3’20”6) e bronzo per lei nei 100 dorso (1’36”9). Stesso piazzamento nei 400 stile per Laura Falbo (7’05”9). Elena Carusi chiude al secondo posto i 100 rana (1’44”7) e i 200 (3’42”3) ed è d’argento anche nei 200 misti con 3’29”8. Fa vedere buone cose e chiude al terzo posto anche Domiziana Lanzillotti nei 200 rana (3’53”4). Tra gli uomini spiccano le prove di Giacomo Pio Petacciato che è secondo in 5’55”4 nei 400 stile, nei 100 rana (1’40”1) e nei 200 misti (3’12”2). Grande vittoria per Federico Liscia nei 100 rana con il crono di 1’39” davanti allo stesso Petacciato. Infine terza piazza per Domenico Rocco nei 100 farfalla con il tempo di 1’53”8.

"E’ bello riscontrare la grande crescita dei nostri giovani atleti che migliorano di gara in gara con grande costanza - commenta il presidente Tucci - . Siamo molto soddisfatti del nostro percorso che vede i nostri nuotatori misurarsi in tutti e quattro gli stili nelle categorie esordienti e poi migliorare di anno in anno fino a raggiungere risultati di assoluta eccellenza nazionale. Non a caso la prossima settimana saremo presenti ai criteria nazionali di Riccione con un numero molto importante di atleti qualificati, atleti che hanno già sperimentato il nostro percorso tecnico nelle categorie esordienti e che ora si renderanno sicuramente protagonisti a livello nazionale. Ringrazio i nostri allenatori che mettono a disposizione della società le loro grandi qualità umane oltre che tecniche: Giorgio Petrella, Luca Di Giacomo, Walter Coccia, Paolo Di lullo, Sante Loconte, Michele Mucci e Carmela Calista".