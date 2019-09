Mobilitazione contro i progetti di discarica: il 16 sit-in in Valle Cena, domenica assemblea a Furci

Fine settimana di mobilitazione contro i progetti di discarica in Valle Cena. Sabato 16 marzo, alle 10, si terrà il sit-in annunciato dal comitato "Difesa del comprensorio vastese". L'incontro si terrà davanti l'ingresso del Civeta [LEGGI], dove saranno spiegate le ragioni del "No" al maxi-progetto della Cupello Ambiente nella zona-cuscinetto dell'attuale terza vasca del consorzio pubblico.

Il sit-in, poi, si trasformerà in corteo per raggiungere la zona a breve distanza in territorio di Furci individuata dalla Vallecena srl per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi che potrebbe avere l'ok definitivo in Regione il prossimo 19 marzo [LEGGI].

Su quest'ultimo progetto in località "Cicella" il sindaco furcese Angelo Marchione ha indetto un'assemblea pubblica per domenica 17 marzo alle ore 16. L'incontro si terrà in municipio e servirà a illustrare "le azioni in corso per continuare a esprimere la storica opposizione del comprensorio vastese a questo progetto".