Gli studenti del Palizzi con l’AAA di Vasto in visita alla base del 9° Stormo a Grazzanise

"Stiamo per entrare in un aeroporto militare, vi invitiamo a un approccio responsabile che siamo certi adotterete, ma sentitevi a casa vostra, perché l'Aeronautica Militare Italiana è casa vostra, e non esitate a chiedere e ad apprendere dall'Aeronautica, perché questa giornata è per voi". Con queste parole i soci della sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica hanno sottolineato l'ingresso degli studenti delle classi 4ª e 5ª dell'Itset Palizzi che hanno partecipato alla visita di aggiornamento culturale e orientamento alla base del 9° Stormo dell'Aeronautica Militare a Grazzanise, organizzata dall'associazione vastese e autorizzata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Ad accompagnare i ragazzi i docenti Di Naccio - che ha rivolto i ringraziamenti a nome della dirigente scolastica Nicoletta Del Re - e Ammazzalorso.

"Accolti dal comandante interinale Ten. Col. Pilota Gennaro Civitillo, il percorso di visita si è svolto con briefing in aula su Compiti, missione e storia dell'Aeronautica Militare, Orientamento specifico per gli studenti, Compiti, missione e storia del 9° Stormo, a seguire in aree operative Gruppo Efficienza Velivoli, 21° Gruppo Tigre, Hangar Alianti, Linee volo, Infrastrutture aeroportuali - riferisce una nota della segreteria dell'AAA -. Nel dettaglio il 9° Stormo, comandato dal Col. Pilota Nicola Lucivero, assicura il supporto aereo e terrestre a Reparti/Enti di Forze Speciali o di Forze per Operazioni Speciali sia per fasi di spiegamento che di ripiegamento nei vari teatri operativi, nonché operazioni Combat SAR (Search and Rescue).

Il 9° Stormo contribuisce anche al soccorso e assistenza alle popolazioni in caso di calamità. La visita ha evidenziato, del 9° Stormo e dell'AM in generale, elevato livello operativo per scenari complessi e dinamici, esigenza di continuo addestramento, avanzata tecnologia, specializzazione e motivazione degli uomini e delle donne, prontezza ed efficacia, flessibilità di impiego, innovazione e progettualità, gestione logistica avanzata, ricerca e proiezione verso lo spazio".

Al termine della giornata il presidente dell'AAA Vasto, Lgt. Ciro Confessore, ha "ringraziato lo Stormo per l'accoglienza e la professionalità del personale, rivolta in particolare agli studenti, gli studenti stessi per l'attiva, entusiastica e responsabile partecipazione, i docenti e la dirigenza del Palizzi per la piena condivisione dell'evento formativo, i soci e i simpatizzanti AAA, e i presidenti e i rappresentanti delle associazioni d'arma consorelle che hanno partecipato alla visita con spirito di squadra portando le loro esperienze, Contrammiraglio Piero Di Terlizzi ANMI Vasto, Comm. Matteo Marzella ANPS Vasto, Lgt. Giovanni Felici ANFI Vasto, Brig. Capo Alfonso Mastroiacovo ANC San Salvo".