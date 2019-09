Camera degli avvocati per la persona, rinnovato il direttivo di Vasto: Fabretti presidente

Rinnovato il direttivo della sezione di Vasto dell'associazione Cammino-Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. La presidente è Giuseppina Fabretti.

"L'associazione composta da avvocati e praticanti avvocati che operano prevalentemente nel settore della tutela dei diritti della persona, in particolare vulnerabile o di età minore, e delle relazioni familiari", si legge in una nota del sodalizio.

I componenti del direttivo, eletti all'unanimità, sono: Giuseppina Fabretti (presidente), Concetta Di Stefano (vice presidente), Grazia Anzivino (segretario), Alessio Caserio (tesoriere), Donatella Monaco (addetta stampa), Antonella Mancini (addetta agli eventi), Maria Luisa Palladino (addetta alla formazione).

"Subito dopo la proclamazione - spiega l'avvocato Monaco - il direttivo ha elaborato una serie di iniziative ed eventi per trattare diverse problematiche, legate al diritto di famiglia: nel mese di maggio 2019 sarà in programma l'allestimento di un gazebo, in piazza Rossetti, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del testamento biologico, il cui funzionamento e le cui finalità sono ancora poco conosciute. È in programma, altresì, l'organizzazione di un covegno sul tema del femminicidio e sul fenomeno della violenza sulle donne, tra cui il dilagare degli atti persecutori e della violenza di genere. Tra le altre iniziative proposte dall'associazione, anche l'organizzazione di un corso per mediatori familiari e la richiesta di istituire un Albo per i procuratori speciali dei minori presso il Tribunale di Vasto".