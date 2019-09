Ancora una vittoria per il Tennistavolo Vasto che consolida il 2° posto

Ancora una vittoria per l'Afor Tennistavolo Vasto nel campionato di serie C2. La formazione vastese ha superato il Montesilvano con un netto 5-1, consolidando il secondo posto in classifica in attesa dello scontro diretto del prossimo 6 aprile in cui proverà ad agganciare in testa il Tennistavolo Avezzano.

All'andata la formazione marsicana riuscì a battere il TT Vasto a causa di un infortunio di un giocatore vastese nel momento clou del match. Da quella sconfitta poi è iniziata una lunga serie di vittorie per il team guidato da Paolo Caserta che, per puntare alla promozione, può contare anche sul ventenne marchigiano Gianmaria Fabbri, giocatore che vanta solo vittorie nella massima serie regionale.

L'incontro con l'Avezzano, a cui la squadra vastese si sta preparando con concentrazione ed entusiasmo, vale il passaggio in serie C1, campionato nazionale affrontato già due stagioni fa. Per raggiungere l'obiettivo, visto il 5-3 dell'andata, bisognerà conquistare una vittoria che non conceda più di due partite agli avversari.

"Ci sarà bisogno sicuramente anche del sostegno dei supporters - commentano i dirigenti vastesi - che già si stanno preparando per questo importante appuntamento nel quale servirà un’ottima prestazione senza smagliature per Paolo Caserta ed i suoi realizzata con la migliore formazione possibile per questo incontro che si preannuncia forse il bivio più importante ai fini del computo della stagione 2018/2019 dell’AFOR Tennistavolo Vasto".