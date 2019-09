All’asilo Stella Maris il corso di disostruzione pediatrica

Ottimi riscontri per il corso di disostruzione pediatrica che si è svolto all'asilo nido comunale Stella Maris di Vasto Marina. Le maestre, il personale della scuola e i genitori dei bambini, hanno partecipato con interesse alla lezione tenuta dall'infermiere del pronto soccorso-118 di Vasto, Ciro Sperinteo, con il coordinamento di Augusto Sardellone, responsabile del pronto soccorso e di Claudia D'Avino, coordinatrice del personale infermieristico.

Durante l'incontro sono state illustrate le fondamentali manovre salvavita da compiere per liberare le vie respiratorie dei bambini in caso di improvvisa ostruzione.

Il corso, promosso dalla direzione dell'asilo in accordo con l'assessore all'istruzione Anna Bosco, ha trovato il favore dei genitori che hanno apprezzato l'iniziativa in cui hanno appreso e messo in pratica manovre salvavita che possono rivelarsi preziose in situazioni di criticità.