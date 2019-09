Dopo l’esordio discografico, parte il tour della band "La Tana del Verme"

Dopo l'esordio discografico del dicembre scorso, parte il tour della giovane band sansalvese La Tana del Verme.

Francesco Cilli (San Salvo), Pierluigi Marrollo (Vasto), Cristian Piccoli (San Felice del Molise) si sono presentati nella scena musicale italiana con il singolo promozionale Generazione inutile [GUARDA] e da sabato prossimo, 16 marzo, saranno impegnati nel tour che li porterà soprattutto in Nord Italia anche a supporto di nomi importanti del panorama nazionale.

La partenza però non poteva non essere da San Salvo, dove si esibiranno nella loro prima data alla Bottega del Luppolo.

Queste tutte le date in programma (in aggiornamento):

16 marzo, San Salvo, Bottega del Luppolo, St. Patrick Fest

3 maggio, Milano, Honki Tonki Club (+ Duracel)

4 maggio, Genova, Cane Club

31 maggio, Alatri (Fr), Satyricon

7 giugno, Collegno (To), Padiglione 14

8 giugno, Mondovì (Cn) (+ Iba)

14 giugno, Genova, Crazy Bull (+ Derozer)