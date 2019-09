"Ore 8: palo della luce si spezza al quartiere San Paolo, sfiorata la tragedia"

Un palo della luce si spezza e precipita sull'asfalto alle 8 del mattino. Solo per puro caso non colpisce auto e studenti in transito.

È accaduto stamani a Vasto, in via De Gasperi, nel quartiere San Paolo, il più popoloso della città e intensamente trafficato nelle ore di punta, vista la presenza di diverse scuole.

Lo testimoniano le foto pubblicate dal gruppo Facebook "Il cittadino segnala" e postate da Alessia Di Lella.

"Stamane - racconta Giancarlo Carpi, lettore di Zonalocale - intorno alle ore 8, mentre accompagnavo i miei nipoti a scuola, nei pressi della rotonda che si trova alle spalle della farmacia Giovannelli, improvvisamente, causa forte vento e mancanza di manutenzione, crolla la parte superiore del palo dell'illuminazione. Il tutto a pochissimi metri dalla mia vettura. In quel mentre transitavano moltissimi studenti. Le tragedia è stata sfiorata per pochi metri. Vi prego di dare voce all'accaduto, in quanto a Vasto vi sono pali d'illuminazione molto datati, specialmente quelli che non verniciati e non zincati. Quelli verniciati sono fortemente ossidati alla base, andrebbero sostituiti".