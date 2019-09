"Lampade votive, le bollette per il pagamento sono arrivate, ma al cimitero sono rotte"

Lampade votive guaste nel cimitero di Vasto.

La segnalazione arriva da Antonella Spadaccini: "Più volte ho segnalato che al cimitero di Vasto non funzionano le lampade votive. Qualche settimana fa sono andata a chiedere come mai non fosse stato sistemato il guasto, anche perché, nelle settimane scorse, sono giunte a casa le bollette. Recandomi a sollecitare la sistemazione del guasto, per la terza volta mi è stato detto che il Comune era al corrente e doveva inviare i tecnici... ma fino a stamattina le luci sono spente".