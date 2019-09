Ritrovato Manuel, il ventenne di Monteodorisio scomparso da sabato pomeriggio

È stato ritrovato Manuel Argentieri, il ventenne, originario di Monteodorisio, scomparso da sabato pomeriggio dalla comunità Papa Giovanni XXIII di Barletta [LEGGI]. A lanciare l'allarme era stato lo stesso personale della struttura che lo ospita.

In base alle informazioni che giungono da organi d'informazione pugliesi, il ritrovamento è avvenuto in tarda serata a Trani, dove un passante ha segnalato la sua presenza in via Superga. Il ragazzo è stato subito soccorso dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri, e poi accompagnato nella comunità che lo ospita.