Quartiere San Paolo, pensilina attesa da anni: la chiede anche l’associazione "Don Antonio"

L'associazione di promozione sociale Don Antonio Di Francescomarino di Vasto si unisce ai residenti del quartiere San Paolo, il più popoloso di Vasto, che chiedono da anni l'installazione di una pensilina alla fermata di via Spataro.

"Il direttivo - si legge in una nota del sodalizio presieduto da Antonio Lanfranco - ha avuto da parte di molti soci e di residenti del quartiere, tra cui giovani studenti e bambini che utilizzano il servizio pubblico e, maggiormente, persone anziane, la richiesta di sollecitare l’amministrazione comunale ad installare una pensilina di una certa grandezza per ripararsi dalle intemperie in attesa dell’arrivo del mezzo pubblico con cui viaggiare.

L’installazione chiestaci è in prossimità della struttura in legno di fronte la farmacia Giovannelli.

Per questo abbiamo fatto richiesta all’ amministrazione comunale, che siamo certi si attiverà in tempi brevi per installare una pensilina (a risparmio energetico)".