Gli atleti della Podistica Vasto alla Roma-Ostia, al trail di Vicoli e alla Stra-Civitanova

Non poteva mancare la Podistica Vasto alla Roma-Ostia, un must per ogni podista che si rispetti. Da 45 anni é la regina delle mezze maratone e raccoglie ad ogni edizione migliaia di partecipanti. Quella che si é svolta ieri ne ha visti ai nastri di partenza, ben 14000 e tra loro alcuni vastesi: Domenico Pracilio, Davide Barone, Marco Piscicelli e Stefano Suriani, di cui gli ultimi 3 debuttanti sulla 21 km. Il percorso, arcinoto, parte dalla zona Eur della Capitale fino al litorale romano mostrando una ondulante altimetria che comunque consente di registrare buoni tempi come appunto per Pracilio che ha ottenuto il suo "personal best". Un altro debuttante sulla mezza maratona è stato Francesco Vitulli che sul litorale opposto a quello di Ostia, precisamente a Civitanova Marche, ha corso la Stra-Civitanova.

Anche in terra abruzzese c'è stato un evento che ha visto la partecipazione di 3 atleti vastesi. A Vicoli (PE) si è svolta la prima edizione del "Urban Trail Vicoli" corsa nei pressi del paese. Soltanto 9 i km da percorrere anche se con un dislivello di 200 m che comunque ha reso la gara impegnativa.A rappresentare ai nastri di partenza la Podistica Vasto c'erano Giovanni Viti, Roberto Ialacci e Tonino Baccalà che sono saliti tutti sul podio nelle rispettive categorie. Infine, venerdì scorso, sempre Tonino Baccalà ha corso la Vertical Snow Running a Roccaraso, una particolare competizione che si corre per un km sulla neve ma con una pendenza del ben 59% il che la rende non proprio facile a dispetto dell'esigua distanza. Il nostro vice-presidente è arrivato 1° di categoria festeggiando cosi nel migliore dei modi anche il suo compleanno.

Intanto proseguono le iscrizioni per l'edizione numero 5 del Trail dei Trabocchi in programma il 28 aprile prossimo.Il direttivo della Podistica Vasto ricorda che il numero massimo di partecipanti è limitato a 350.Per iscriversi e per informazioni si può consultare il seguente link:https://www.endu.net/it/events/eco-trail-dei-trabocchi/.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto