Scomparso da una comunità di Barletta ventenne di Monteodorisio

Di lui non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Di Manuel Argentieri, 20 anni, alto un metro e 68, originario di Monteodorisio, si sono perse le tracce attorno alle 15 di sabato, l'ultima volta in cui è stato visto nella comunità Papa Giovanni XXII di Barletta, dove si trovava.

La segnalazione della sua scomparsa sta circolando sui social e via Whatsapp già da qualche ora: "Chiediamo aiuto per diffondere la foto e segnalare al Comune di Barletta questa situazione", inoltre è "da considerare che il ragazzo non è del posto e non conosce nessuno. I carabinieri della Compagnia di Vasto confermano l'avvio delle ricerche.