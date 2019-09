La Dinamo interrompe la striscia positiva del Casalanguida. La Sansalvese ne fa sei

S'interrompe dopo sei turni consecutivi la sfilza di vittorie del Casalanguida. Oggi, la sfida interna contro la Dinamo Roccaspinalveti ha sorriso a quest'ultima. I biancoverdi non potevano fallire per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime tre e le reti Donato Forte e Mirko Di Matteo permettono loro di continuare la rincorsa.

Il Casalanguida invece viene agganciato dalla Sansalvese che esagera nella sfida interna contro la Virtus Rocca San Giovanni strapazzata 6 a 3. I biancazzurri di mister Barisano vincono e convincono grazie alle doppiette di Andrea Madonna e Mattia Di Santo, il gol di Lamberti e un'autorete.

Il Carunchio ottiene un buon pareggio nella trasferta contro la Virtus Castel Frentano: 2 a 2 con la doppietta del solito Buba Baldeh (Taraborrelli e Ciccocioppo in gol per i padroni di casa).

Domenica amara per San Buono e Virtus Tufillo. I giallorossi perdono in casa contro i Draghi San Luca per 3 a 0, mentre la Virtus ad Altino culla l'illusione della vittoria fino a qualche minuto prima del 90' grazie alla rete di Nicola Ramundi. I padroni di casa pareggiano con Di Matteo e ribaltano la gara nel recupero con D'Ippolito.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Tornareccio - Atletico Roccascalegna 2-1

Virtus Castel Frentano - Carunchio 2-2

Casalanguida - Dinamo Roccaspinalveti 0-2

San Buono - Draghi San Luca 0-3

Perano - Fossacesia 90 0-1

Di Santo Dionisio - Odorisiana 3-0

Sporting Altino - Virtus Tufillo 2-1

Sansalvese - Virtus Rocca San Giovanni 6-3

LA CLASSIFICA

Fossacesia '90 52

Perano 50

Di Santo Dionisio 50

Dinamo Roccaspinalveti 49

Virtus Castel Frentano 40

Sporting Altino 37

Casalanguida 33

Sansalvese 33

Tornareccio 27

Atletico Roccascalegna 26

Virtus Rocca San Giovanni 24

Carunchio 24

San Buono 23

Draghi San Luca 19

Virtus Tufillo 14

Odorisiana 13

LA PROSSIMA GIORNATA

Virtus Tufillo - Casalanguida

Dinamo Roccaspinalveti - Di Santo Dionisio

Virtus Rocca San Giovanni - Odorisiana

Sansalvese - Perano

Carunchio - San Buono

Draghi San Luca - Sporting Altino

Fossacesia 90 - Tornareccio

Atletico Roccascalegna - Virtus Castel Frentano