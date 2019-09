Il Montalfano stoppa la marcia del Torrebruna; Gissi e Pro Vasto ok. Il Furci omaggia l’ex Di Giulio

Un sorprendente Montalfano ferma la schiacciasassi Torrebruna. I granata maldigeriscono le cupellesi evidentemente: se la marcia trionfale fino a ora aveva subito solo un rallentamento nel recupero di domenica scorsa col Real Cupello, ieri si è interrotta dopo ben 9 risultati utili consecutivi. I gialloverdi che navigano nel centro della classifica sono riusciti a imporsi tra le mura amiche per 3 a 0 grazie alle reti di Silla, Griguoli e Cordisco. La squadra di mister Suero ha un ruolino di marcia niente male in questa fase del campionato, ma pesa il deludente girone di Andata nelle speranze play-off.

Dietro, il Gissi si porta a -5. Anche l'ex capolista ha giocato ieri e ha vinto senza troppi problemi il match contro il Carpineto Guilmi. 4 a 1 il finale con le reti di Vincenzo Fitti (doppietta), Emanuele Suriano e Adrian Sultan. Per gli ospiti in gol il solito Loris Tracchia.

La Pro Vasto vince con una cinquina nel derby con l'Atletico. Domenico Natarelli ne segna due, poi bomber Pianese, Nocciolino e Aganippe. I biancorossi di mister Liberatore si confermano al terzo posto.

Gli Aquilotti di San Salvo restano al quarto posto, ma vengono agganciati dal Real Cupello. I sansalvesi subiscono una brutta frenata nella trasferta di Montazzoli; un campo quello dell'Alto Vastese che sta mietendo numerose vittime illustri. Ancora devastanti i bomber della squadra di casa: Andrea Novello, autore di tre reti, e Manuel Carapello. Finisce 4 a 0 con la squadra di mister Bolognese che continua a far i conti con numerosi infortunati e indisponibili.

Il Real del presidente Scardigno vince facile a Scerni con il Real San Giacomo: 4 a 0 con Basso Colonna ancora in gol, poi Giannicola De Filippis, Maurizio Marcello e Luigi Tana.

Distante 5 lunghezze dalla quota play off c'è il Vasto United che però dovrà rigiocare la partita con l'Audax Palmoli interrotta anzitempo due domeniche fa per una rissa in campo tra giocatori. I vastesi sono andati in trasferta a Furci. I biancazzurri del presidente Ciancaglini hanno omaggiato prima della gara con mister Pardi e alcuni giocatori l'allenatore dello United, Angelo Di Giulio, che in passato ha avuto esperienze in panchina anche lì. Una bella pagina di sport e rispetto in una categoria dove anche quest'anno si sono registrati episodi che nulla hanno a che vedere con il calcio.

Per quanto riguarda la partita, una doppietta di Yuri Romilio e una rete di Di Martino per i vastesi e il gol di Nicola Argentieri per i padroni di casa hanno fissato il risultato finale sull'1 a 3.

La New Robur, infine, torna a dilagare nella gara interna contro i modesti Lupi Marini: finisce 5 a 0. C'è ancora l'impronta pesante del bomber Davide Magnacca sulla partita: tripletta che lo proietta a quota 16 in campionato. Le restanti due reti sono state segnate da Giuseppe Sciartilli e Nicola La Fratta.

In classifica marcatori continua a guidare Griguoli (Montalfano) con 22 reti, segue il trio Micle (Furci)-Suriano (Gissi)-Pianese (Pro Vasto) a 18.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Montazzoli - Aquilotti San Salvo 4-0

New Robur - Lupi Marini 5-0

Atletico Vasto - Pro Vasto 0-5

Real San Giacomo - Real Cupello 0-4

Montalfano - Torrebruna 3-0

Carpineto Guilmi - Gissi 1-4

Furci - Vasto United 1-3

Riposa Audax Palmoli

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 47



Gissi 42

Pro Vasto 40

Real Cupello 39

Aquilotti San Salvo 39



Montazzoli 34

Vasto United 34*

Furci 31

New Robur 30

Montalfano 23

Atletico Vasto 21

Audax Palmoli 17*

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 3

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Atletico Vasto

Torrebruna - Carpineto Guilmi

Audax Palmoli - Furci

Real Cupello - Montalfano

Lupi Marini - Montazzoli

Gissi - New Robur

Vasto United - Real San Giacomo

Riposa Pro Vasto

LA CLASSIFICA MARCATORI