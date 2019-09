Corpo senza vita di un 72enne trovato nella sua casa di via Palombari

Ore 9.30 - Così, in una nota, ricostruisce l'accaduto il tenente Luca D'Ambrosio, comandante in sede vacante della Compagnia dei carabinieri di Vasto: "Militari dell'Alquota radiomobile rinvenivano un corpo il corpo, in avanzato stato di decomposizione, di D.B.F., nato a Vasto nel 1947, pensionato, unico inquilino residente" nell'abitazione "di via Palombari numero 5". I carabinieri "intervenivano in seguito a segnalazione da parte di vicini di casa insospettivi da un forte odore proveniente dall'interno dell'abitazione. La porta era priva di segni di scasso e le finestre erano chiuse. Il decesso era avvenuto da molto tempo, verosimilmente per malore e cause naturali. Al momento, è in corso l'accertamento. L'autorità giudiziaria è stata informata dal locale Nucleo operativo e radiomobile, che procede, disponeva la rimozione del cadavere a disposizione dell'autorità giudiziaria".

LA PRIMA NOTIZIA - Il corpo esanime di un uomo di 72 anni è stato rinvenuto stanotte in un'abitazione della parte alta di Vasto.

A chiamare il 112 e il 115 sono stati i vicini di casa che, non avendo da giorni notizie del pensionato, hanno lanciato l'allarme attorno alla mezzanotte e 45 minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Palombari, una strada che si dirama da via Cardone e attraversa una zona residenziale.

Una volta aperta la porta, gli uomini del Distaccamento di Vasto hanno trovato il corpo e allertato il 118. I medici non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.