Cade la capolista Virtus Ortona. Roccaspinalveti e Fresa non si fanno male

Nella giornata senza vittorie per le squadre del Vastese la notizia è la sconfitta della capolista Virtus Ortona nella trasferta di Palena. Non basta la rete di Bolognini di fronte alla doppietta di Rapa. I gialloverdi restano in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sull'Athletic Lanciano che oggi si è sbarazzato del Casalincontrada per 2 a 0 (doppietta Pagano).

La sfida tra Roccaspinalveti e Fresa finisce con un punto e un gol per testa. Gabriele Ottaviano per i biancorossi e Mascilongo per i padroni di casa fissano il risultato sull'1 a 1 che non smuove la classifica.

Stesso scenario in Trigno Celenza - Scerni che finisce a reti bianche. Per i padroni di casa comunque la si tratta di un altro punticino in chiave salvezza.

Trasferta negativa per il Real Casale a Tollo: i giallorossi tornano con 3 reti al passivo.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Athletic Lanciano - Casalincontrada 2-0

Roccaspinalveti - Fresa 1-1

Rapino - Paglieta 6-0

Atletico Francavilla - Palombaro 2-4

Tollese - Real Casale 3-0

Atessa Mario Tano - S. Vito 1-0

Trigno Celenza - Scerni 0-0

Palena - Virtus Ortona 2-1

Riposa Pretoro

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 55

Athletic Lanciano 49

Atessa Mario Tano 46

Rapino 44

Tollese 43

Paglieta 42

Palena 39

Palombaro 32

Pretoro 31

Roccaspinalveti 31

Scerni 30

Casalincontrada 29

Fresa 29

S. Vito 24

Real Casale 16

Trigno Celenza 11

Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Virtus Ortona - Atessa Mario Tano

Paglieta - Athletic Lanciano

Fresa - Atletico Francavilla

Palombaro - Palena

Casalincontrada - Pretoro

S. Vito - Rapino

Tollese - Roccaspinalveti

Real Casale - Scerni

Riposa Trigno Celenza