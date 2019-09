Grande successo per il 14° Memorial Massimo De Palma

Sabato 02 e domenica 03 marzo, a Termoli presso il Palasabetta, un folto pubblico ha sottolineato il successo del 17° Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semisanda-Gara di Forme Tradizionali, 14° Memorial Massimo De Palma, patrocinato dal Comune di Termoli e dall’assessorato allo Sport della Regione Molise.



L’evento, autorizzato dall’ Ente di Promozione sportiva MSP, è stato curato e organizzato dal maestro Carmine De Palma, collaboratore nel Settore Kung Fu e Tecnico Nazionale, nonché presidente dell’associazione a.s.d. Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato. La competizione ha visto la partecipazione di ben 7 Regioni: il Molise, l’Abruzzo, la Campania, il Lazio, la Puglia, le Marche, l’Umbria per un totale di circa 400 atleti nei due giorni.



L’importanza della Manifestazione Nazionale è stata posta in evidenza dallo stesso Presidente Nazionale del MSP, Gian Francesco Lupattelli, che ha presenziato la gara fin dall'apertura e premiato vari atleti, ringraziando tutti i numerosi partecipanti, arrivati da quasi tutta Italia per cimentarsi in un grande evento marziale ch si svolge ormai da 17 anni e per cogliere l’occasione per ricordare, per il 14° anno consecutivo, un grande atleta, fratello e amico con il quale molti hanno studiato e condiviso tante esperienze nell’ambito marziale e nella vita.



Il maestro Carmine De Palma, affiancato dai suoi istruttori, Ivan Vincenzi, Andrea Ragni, Saverio Lacerenza, Roberto Di Lena, Antonio Vaini, Paolo Santoro e Massimo Cacchione, nell’organizzazione del Trofeo ha curato minuziosamente ogni dettaglio e assicurato la crescita delle arti marziali sinonimo di disciplina e benessere psico-fisico.



La manifestazione ha preso inizio sabato 02 marzo dalle ore 15 con una suggestiva cerimonia di apertura durante la quale sono stati salutati e ringraziati i maestri e gli atleti delle diverse scuole, è stato premiato il più piccolo atleta partecipante nelle forme, che è stato il nipote di De Palma, il piccolo Massimo De Palma, di soli 5 anni, oltre un caloroso applauso per ricordare l’atleta che non c’è più.

Subito dopo i saluti ha avuto luogo la Gara di Forme Tradizionali, sia a mani nude che con le svariate armi cinesi, in cui gli atleti, dal più piccolo di cinque anni al più grande di 45 anni, si sono esibiti e cimentati creando un’atmosfera entusiasmante e dimostrando che il Kung Fu è uno sport completo e adatto a tutti.



Straordinarie le performance di molte cinture avanzate, che hanno espresso in modo superlativo il loro bagaglio marziale. Il Trofeo di Forme Tradizionali è stato davvero molto avvincente e combattuto, anche perché c’erano delle scuole, come quelle di Trani, Ancona e Roma, che hanno dimostrato un’ottima preparazione e i risultati si sono visti sul podio.



Anche le altre scuole, comprese quelledi De Palma di Termoli, Vasto e Petacciato, non sono state da meno e hanno saputo dimostrare il loro valore e la loro bravura gareggiando al massimo delle proprie potenzialità ed emozionando il pubblico presente.



La società che si è più distinta arrivando 1^ classificata nella Gara di Forme Tradizionali è stata quella di Trani del maestro Antonio Pignataro, a seguire, 2^ classificata, la scuola di Termoli/Vasto/Petacciato del maestro Carmine De Palma, i cui ottimi atleti sono saliti più di una volta sul podio, aggiudicandosi il titolo Nazionale MSP del Settore Kung Fu, e terze classificate quelle di Martina Franca del maestro Michele Grassi e quella del maestro Gabriele Tabili di Roma; a seguire le altre scuole che, solo per pochi punti, sono arrivate quarte: quella di Ancona del maestro Giordano Pomi e la scuola di Riccia del maestro Biagio Fanelli. Tutti gli atleti hanno mostrato una notevole preparazione tecnica sotto tutti i profili marziali.



Primi classificati: De Palma Giada, Piccolantonio Olga, Pasciullo Gioele, Spalletta Mattia;



Secondi classificati: De Palma Massimo, Reale Christian, Colangeli Ludovica, Antonacci Alice, Piccolantonio Olga in 2 specialità, Di Risio Luigi, Bonapitacola Melissa, Palmer Marco.



Terzi classificati: Di Paolo Andrea, Di Berardino Emanuele, Di Pierro Ilaria, Di Pietro Stefano, Di Tullio Alessandro, Di Berardino Giovanni, Fiore Lisa, Di Lena Maya, Curti Giulia, Caruso Manuel, Spalletta Mattia, Pasciullo Gioele.



La gara, terminata sabato sera alle 18, è continuata domenica 3 marzo, con inizio alle 9.00. C’è stata una piccola parentesi per ricordare l’atleta a cui è stato dedicato il Memorial e, dopo l’Inno nazionale, si è cominciato con i Combattimenti Sanda e Semisanda (Sanshou e Semi Sanda).



Gli atleti in gara erano numerosi e tutta la gara di domenica è stata sviluppata su 3 Tatami per velocizzare le qualificazioni delle varie categorie e per chiudere il Trofeo all’orario prestabilito.



Le prime categorie che hanno aperto il Trofeo sono state quelle di 5-6 anni, 6-7 anni e 8-9 anni, ed è stato uno spettacolo vedere quei piccoli atleti che, su un tatami 8 metri per 8, cercavano di vincere il proprio avversario con tecniche quasi perfette indossando tutte le varie protezioni obbligatorie che, anche se in alcuni casi impedivano la fluidità nei movimenti, contribuivano a rendere la competizione appassionante ed esaltante.



L’altissimo livello tecnico della competizione ha sottolineato lo spessore di questa disciplina, che ogni anno acquisisce nuove scuole e nuovi atleti pronti a sfidarsi in sane competizioni agonistiche nelle quali la pulizia tecnica e tattica deriva, per alcuni, anche dall’esperienza maturata partecipando a gare Internazionali.



Gli spettatori numerosi hanno esplorato con entusiasmo l’ampio e ricco mondo delle arti marziali apprezzando e sottolineando con numerosi applausi le performance degli atleti che hanno saputo dimostrare tutto il loro valore, dal più piccolo di appena 5 anni e mezzo Calabrese Giuseppe, nella gara di combattimento Semi Sanda, fino ai maggiorenni.

Bilancio del trofeo: un pubblico appagato, atleti esausti ma soddisfatti, gratificate le 17 società partecipanti.

Il merito del successo va alla serietà e professionalità del Maestro Carmine De Palma che ha saputo ricreare, come ormai da anni, un Evento Nazionale che sta diventando un appuntamento marziale Nazionale da non perdere per tutte le società e persone “addette ai lavori”.



Non sono mancati i complimenti da parte di tutte le società sportive partecipanti nei confronti dell’organizzatore, impeccabile e preciso come sempre, dei suoi collaboratori, degli Istruttori e degli Arbitri Nazionali, Vincenzi Ivan, Ragni Andrea, Lacerenza Saverio, Vaini Antonio, Santoro Paolo, Cacchione Massimo, Drago Salvatore e Di Lena Roberto.



Nel Sanda e Semisanda primo classificato il Molise (composto dall’Associazione a.s.d. Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing del M° De Palma, quella del M° Fanelli di Riccia e del maestro Di Lauro di Ripalimosani), al Secondo posto la Campania (com posta dalla Scuola del M° Moschella, Polito e Izzo ) la Puglia Terza Classificata (composta dalla Scuola dei maestri Del Core e Grippi di San Paolo di Civitate e San Severo, dal maestro De Pietro da Trani e dal maestro Grassi da Martina Franca ) mentre tutte le altre si sono piazzate al quarto posto. Ottima ed impeccabile la prestazione degli atleti di casa che hanno saputo tenere duro e vincere molti incontri in varie categorie di peso, con un livello tecnico agonistico ben rifinito e curato dal maestro De Palma.



Primi classificati: Foia Michele, De Palma Giada, Zucaro Angelo, Palmer Marco, Fiore Lisa, Coppa Rebecca, Curti Giulia, Camelo Giovanni, Greco Diego, Tavani Chiara, Bussoli Giulia, Di Biase Michele, Piccolantonio Olga, Antonacci Alice, Di Pierro Ilaria. (Scuola del M° De Palma Carmine di Termoli, Petacciato e Vasto).



Secondi classificati: De Palma Massimo, Bonapitacola Melisssa, Fiorilli Alessia, Di Pietro Stefano, Di Biase Stefania, Di Tullio Alessandro, Barone Ascanio, Iasci Sebastiano, Di Stefano Kevin, Di Risio Natasha, Johnson Alessandra, Monteferrante Carlo, Spalletta Mattia, Bussoli Celestino, Caruso Manuel, Serra Alessandro (Scuola di De Palma).



Terzi classificati: Galletta Nathan, Santella Guglielmo, Pasciullo Gioele, Di Lena Maya, Colangeli Ludovica, Diallo Amadou, Marinelli Cristian, Di Risio Luigi, Alinovi Marco, Celano Pietro, Gallo Franco, Neri Patrik (Scuola di De Palma).



Comunicato stampa