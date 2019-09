"Grazie alle donne speciali che lavorano nel reparto Oncologia di Vasto"

Oggi, 8 marzo, da donne e soprattutto da pazienti vogliamo parlare delle donne speciali che lavorano presso il reparto di Oncologia di Vasto.

Un pensiero particolare va a tutte le dottoresse ed infermiere che accompagnano i pazienti ed i loro familiari nel difficile cammino della malattia.

Scoprire di avere un tumore e doverlo affrontare è spesso uno shock, una ferita dell’anima. Spesso si è del tutto impreparati, ma la strada può essere meno in salita se incontri chi ogni giorno fa il proprio lavoro con dedizione ed amore.

Grazie per i vostri sorrisi,

grazie per la vostra professionalità, per la forza e la grinta con cui ogni giorno affrontate la giornata,

grazie per aver ascoltato le nostre preoccupazioni e le nostre angosce,

grazie per tutte le volte che ci avete aiutato a sorridere e a piangere,

grazie a chi è riuscito a trovare la forza per trasformare esperienze personali in un elemento di spinta per fare il proprio lavoro ancora meglio,

grazie per essere delle vere professioniste in grado di fondere la capacità professionale alla non meno importante capacità di comprendere e risollevare l’animo dei propri pazienti.

Ed infine grazie per averci fatto diventare delle “guerriere”.

Alle dottoresse Maria, Simona e Anna Lisa e alle infermiere Virginia, Carmelina, Cinzia e Lucia un grazie di cuore perché, come diceva Alda Merini, "ci sono donne e poi ci sono le donne donne".

Anna, Franca, Nadia, Federica e Daiana... e tutti i pazienti a cui avete donato e donate una parte del vostro cuore.