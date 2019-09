Sabato 9 marzo l’ultimo saluto a Egidio Benedetto. Le navi ad Ancona suonano in suo ricordo

Dopo l'autopsia di questo pomeriggio, la salma di Egidio Benedetto potrà far ritorno a San Salvo per l'ultimo saluto da parte di tutta la comunità.

Il funerale dello sfortunato lavoratore che ha perso la vita a 63 anni nell'incidente sulla piattaforma dell'Eni "Barbara F" al largo di Ancona si terrà alle 16 nella chiesa di San Giuseppe.

Stamattina, intanto, si è tenuto il sit-in dei sindacati nell'area portuale per chiedere maggiore sicurezza sui posti di lavoro, soprattutto per quelli rischiosi in mare. Secondo i legali della famiglia, sarebbero state violate le norme antinfortunistica [LEGGI].

Al termine dell'incontro, le navi hanno suonato la sirena per salutare un'ultima volta Egidio [GUARDA IL VIDEO].