Menna: "Lotta all’evasione dell’Imu, coi soldi recuperati rifaremo una strada"

I soldi recuperati con la lotta all'evasione dell'Imu verranno usati per rifare l'asfalto su una strada di Vasto.

Lo annuncia il sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Continua la lotta all’evasione finalizzata a far emergere posizioni irregolari anche alla luce di una maggiore equità fiscale. I proventi recuperati - promette Menna - saranno utilizzati a favore della cittadinanza ed in particolare per il rifacimento dell’asfalto di una strada”.

L'ufficio tributi ed entrate, inaugurato il 9 novembre 2018 al piano terra del municipio, sul lato di piazzale Histonium, ha "proceduto - si legge in una nota del Comune - all’incrocio e verifica di quelle posizioni fiscali di nuclei familiari con la doppia residenza. Nello specifico sono stati elaborati 76 accertamenti IMU relativi agli anni 2012 e 2013, per oltre centomila euro in corso di riscossione".