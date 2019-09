A Cupello "La donna nell’arte e l’arte delle donne"

L'Università delle Tre Età di Cupello, in occasione della Festa della Donna 2019 presenta La donna nell'arte e l'arte delle donne, un racconto per immagini sulle figure femminili protagoniste nella storia dell'arte, tenuto dalla prof.ssa Bianca Campli, storica dell'arte. L'evento è in programma lunedì 11 marzo, ore 17.30, nell'aula consiliare del Comune.

Sempre in omaggio alle donne, grazie agli allievi della scuola di teatro di Giuliana Antenucci, assisteremo all'interpretazione di personaggi femminili che hanno fatto la storia, portando cambiamenti positivi alla nostra società, insieme alla lettura delle più celebri poesie alle donne dedicate.

Ingresso libero, tutti possono partecipare.