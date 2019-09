"Sotto lo stello cielo", a Scerni un pranzo di solidarietà per i bambini bisognosi

Un pranzo per raccogliere fondi da destinare ai bambini bisognosi è in programma per domenica 10 marzo, alle 13, al ristorante Le Castellane di Scerni, in località Colle Marrollo. "Sotto lo stesso cielo - Osiamo la solidarietà attraverso i confini", è l'iniziativa promossa dalla Fondazione Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, organizzato dagli amici di Comunione e Liberazione e patrocinato dall'amministrazione comunale d Scerni.

Anche quest’anno le offerte saranno devolute ai Centri Nutrizionali del mondo che si occupano di dare di sostenere i bambini laddove c’è guerra, carestia, malattie e problemi inerente l'emigrazione. "L’AVSI – dichiarano gli organizzatori – opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, raggiungendo più di 2,6 milioni di beneficiari diretti e domenica prossima a Scerni abbiamo inteso organizzare un pranzo di beneficenza per rispondere alle esigenze e bisogni soprattutto di quei bambini che si trovano in grafi difficoltà per diversi motivi".

Per info e prenotazione chiamare i numeri 338.2244595/3493415315/3200972482