"Martedì Grasso, a Vasto neanche un’iniziativa in centro"

Domenica scorsa la sfilata di Carnevale, ma nel Martedì Grasso il centro di Vasto era desolatamente vuoto. La festa era a Scerni. A Vasto nulla più della festa domenicale.

A rimarcarlo è A.D.B., lettore di Zonalocale che ha scattato la foto che pubblichiamo: "Credo non sia normale che, in una giornata di vacanza delle scuole, in cui grandi e piccini si aspettano di trovare qualcosa in centro, ci sia solo tanta desolazione e due muratori a riparare la pavimentazione di corso De Parma. Inoltre, pur essendo una urgenza la sistemazione della pavimentazione, si poteva aspettare benissimo il giorno successivo, oppure sistemarla il giorno prima, visto che quelle mattonelle erano rotte già da diverso tempo. Inoltre, non solo il centro storico necessita di manutenzione, ma anche Vasto Marina, che versa in condizioni pietose e, con l'arrivo delle belle giornate e l'approssimarsi della primavera, sarebbe il caso che il Comune si attivasse nel sistemare il lungomare, i marciapiedi e la pista ciclabile. Aspettare giugno non ha senso. Se in Comune ne hanno bisogno, noi cittadini possiamo offrirci volontari per segnalare tutte le cose che non funzionano, ma che si possono sistemare in breve tempo. Mi sembra evidente che manchi la voglia di intervenire per tempo".