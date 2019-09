"Intestare una strada a don Primo Mazzolari nel 60° anniversario della morte"

L'associazione comunale per la promozione socio-culturale Don Antonio Di Francescomarino, del quartiere San Paolo, ha fatto richiesta all’ amministrazione comunale l’intestazione di una strada di Vasto a don Primo Mazzolari.

“E’ un’ idea - racconta il vice presidente, Antonio Pennesi - nata da alcuni nostri soci che si ispirano ogni giorno con il pensiero di Don Primo, simbolo per molti soci e residenti, fonte di ispirazione cristiana importante a livello nazionale, che si è distinto all’ interno della chiesa. Inoltre il prossimo 12 aprile 2019, ricorrono i 60 anni dalla sua morte, per cui in occasione di questo anniversario vorremmo intestare una strada a lui. Siamo certi che l’ amministrazione accoglierà la nostra proposta di crescita culturale, di facile realizzazione, nonché di coinvolgimento per i cristiani e i giovani vastesi".