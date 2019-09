A ’Danza in fiera’ di Firenze brillanti risultati per gli allievi della Histon Ballet

Brillanti risultati e tante soddisfazioni anche quest'anno per gli allievi della scuola di danza Histon Ballet di Vasto che hanno partecipato a Danza in Fiera, rassegna che si tiene annualmente a Firenze. I giovani ballerini vastesi hanno preso parte alle rassegne coreografiche di flamenco "Entre Dos Aguas" e di tip tap "Pop Tap Festival".

I ragazzi hanno ricevuto apprezzamenti dalle giurie e dal docente “El Junco”, danzatore e coreografo paragonato dalla critica internazionale al grande Antonio Gades, e sono riusici a conquistare diversi riconoscimenti.

Jacopo Ruffilli ha ottenuto due borse di studio in arte moderna presso presso due accademie di musical e spettacolo a Londra e Roma con la direzione artistica di Franco Miseria e Graziella Di Marco. Doppia borsa di studio per Maria Luisa Palmucci presso due Accademie Nazionali in Arte Contemporanea. Stage di formazione con importanti Etoile della danza presso Accademie Nazionali in arte classiche e contemporaneo per Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Carlo Lallopizzi, Benedetta Marino e Sofia Di Laudo.

Angiola Saraceni, direttrice della scuola vastese, ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti dai suoi allievi che, da tempo, continuano a distinguersi ottenendo traguardi di crescita ed esperienza.