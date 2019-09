Futsal Vasto: netta vittoria dell’under 19, sconfitte under 15 e under 17

Fine settimana complicato per le formazioni giovanili del Futsal Vasto che, nei rispettivi campionati, hanno affrontato impegni di spessore. Vincente solo l'under 19 mentre sono state sconfitte under 17 e under 15.

Campionato under 19 | Silvi - Futsal Vasto 1-8

Roboante vittoria per i ragazzi dell'under 19 di mister Giacomucci. Dopo un primo tempo di bassa intensità, chiuso sull'1-1, i biancorossi si scatenano nella ripresa andando a chiudere il match cin una vittoria per 8-1. Doppiette per Argentieri e Lazetera e gol di Capezio, Berardino, Cicchini e Settembrini.

In settimana sono stati effettuati anche i sorteggi per la semifinale di Coppa Abruzzo. Il Futsal Vasto ospiterà il Lisciani Teramo il prossimo 25 marzo e poi giocherà il ritorno in trasferta il 1° aprile.

Campionato under 17 èlite | Acqua&Sapone - Futsal Vasto 4-0

Niente da fare per i vastesi al PalaCastagna contro i forti pari età dell'Acqua&Sapone che, nel primo tempo, vanno già sul quattro a zero. Nella ripresa la squadra di mister Porfirio riesce a difendersi bene ed evitare un passivo più pesante. Nonostante la sconfitta c'è la soddisfazione per aver disputato una buona prova contro una delle squadre under 17 più forti della regione.

Campionato under 15 | Vigor Lanciano - Futsal Vasto 5-0

Niente da fare per l'under 15 che, a Rocca San Giovanni, cade contro la Vigor Lanciano. La forte formazione frentana chiude virtualmente il match già nel primo tempo con quattro gol. La squadra di mister Trapani mette in campo tanto impegno ma, nella ripresa, subisce anche il quinto gol per il 5-0 con cui si chiude la partita.