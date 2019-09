Cede ancora corso Garibaldi: buco transennato da 10 giorni, ma ignota la causa del cedimento

Le transenne sembrano uno spartitraffico, ma la strada è stretta e a senso unico. Il buco è lì da dieci giorni, ma non è chiara la causa.

Sotto l'asfalto si è creato il vuoto. È successo numerose altre volte negli anni scorsi nel centro di Vasto e, in particolare, in corso Garibaldi, dove le prime due voragini si aprirono nel 2003, una delle quali a pochi metri di distanza dall'ultima spaccatura, quella che si è aperta nell'ultima settimana di febbraio all'incrocio con via Mascagni, la strada che costeggia il municipio.

La causa è ancora ignota: "Pensavamo - dice l'assessore ai Servizi, Gabriele Barisano - che il problema fosse riconducibile a una rottura della condotta idrica, ma la Sasi ha constatato che i tubi nel sottosuolo sono integri. Ora dovremo affidare un incarico di verifica della causa del cedimento per capire come procedere alla riparazione".