"Strada chiusa a Palazzo d’Avalos, un problema per chi vive in via Fonte Ioanna"

Di cosa parliamo - Dal 2 novembre 2018, è chiusa al trafico, per motivi di sicurezza, via Porta Palazzo, la stradina che costeggia Palazzo d'Avalos congiungendo via Fonte Ioanna a via Adriatica. La strada è stata transennata precauzionalmente perché una parte del muraglione dei Giardini d'Avalos è a rischio. Già nel gennaio 2015 crollò un'altra porzione del terrapieno, poi riparata.

VASTO - Lamentano disagi i residenti di via Fonte Ioanna, la strada che si snoda sul costone orientale di Vasto e degrada verso Vasto Marina attraversando campagne e costeggiando villette e abitazioni unifamiliari.

Perché la chiusura di via Fonte Ioanna è, per chi abita in quella zona, un problema lo racconta in questo video un residente, Mauro Cianci, insieme all'avvocato Francesco Bitritto.