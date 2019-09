Incendio distrugge fienile e due mezzi agricoli a Montazzoli

Un fienile andato completamente distrutto così come due mezzi agricoli (una macchina imballatrice e un trattore). È il pesante bilancio di un incendio scoppiato nel pomeriggio a Montazzoli.

Le fiamme si sono sviluppate – come racconta la testata Eco dell'Alto Molise – all'interno del fienile di proprietà di un'azienda agricola del posto e in poco tempo si sono propagate anche grazie al forte vento.

In località "Patrocco" sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli che hanno faticato non poco per estinguere completamente il fuoco che ha avvolto le decine di balle di fieno presenti. In supporto ai pompieri è intervenuto anche un mezzo comunale per rimuovere le balle.

Il disastroso rogo pare sia stato innescato da un corto circuito.

Foto de L'Eco dell'Alto Molise