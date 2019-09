Torna il gran Carnevale Scernese: 13 carri pronti a sfilare per le vie del paese

È iniziato il conto alla rovescia per la 46ª edizione del gran carnevale scernese. Ieri mattina, in municipio, c'è stata la presentazione dell'appuntamento che, dalla sua ripresa, continua a crescere e conquistarsi un posto di rilievo tra gli eventi del Carnevale in Abruzzo. La sfilata di carri allegorici, musica, animazione, balli e fuochi pirotecnici si svolgerà martedì 5 marzo a partire dalle ore 15 partendo da piazza De Riseis.

"Un grande lavoro svolto dall’associazione Carnevalari Scernesi, mesi di duro impegno per una manifestazione storica per questo paese - ha detto il sindaco Alfonso Ottaviano -. Negli ultimi anni abbiamo visto un crescendo in termini di qualità, numeri e presenze che gratificano lo sforzo fatto. Per quello che possiamo cerchiamo di essere sempre vicini a tutte le associazioni, a quanti trinità di volontariato cercano di arricchire il paese con iniziative di tutto rispetto che portano migliaia di persone ad apprezzare ogni cosa".

L'associazione Carnevalari Scernesi sta lavorando da tempo a questo appuntamento. "Un ringraziamento ai ragazzi ed alle persone che si sono impegnate quest’anno, un grande impegno per alzare il livello qualitativo dei questa edizione - ha detto il presidente Ottavio Ubaldi - . Sono bene accetti gli aiuti di quanti possono e vogliono aiutarci con dedizione e senso di responsabilità. Un bel gruppo affiatato sperando che non ci siano problemi per lavorare in armonia".

Saranno ben 13 i carri che coloreranno il paese e poi ci saranno animazione, musica, balli e, naturalmente, tanto divertimento.