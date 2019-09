La Dinamo Roccaspinalveti ritrova i tre punti, sesta vittoria consecutiva per il Casalanguida

Dopo due pareggi consecutivi tra turni regolari e recupero, la Dinamo Roccaspinalveti ritrova la vittoria in una partita scoppiettante contro lo Sporting Altino. Sette le reti segnate nei 90 minuti per il 4 a 3 finale. I biancoverdi vanno a segno con Fiermonte, Simone Bruno, Battista e Luciano.

Vince e convince il Casalanguida che dopo un avvio di campionato incerto, ha cambiato drasticamente rotta. La vittoria di oggi contro l'Odorisiana è la sesta consecutiva: 18 punti che hanno portato i biancoblù al 7° posto a un solo punto di distanza dallo Sporting Altino. A Monteodorisio i ragazzi di mister Marrocco (ex di turno) si sono imposti 3 a 0 con le reti di Nicola Menna, Giovanni Zappone e Giuseppe Di Marco. La sconfitta odierna lascia invece i biancoverdi da soli in fondo alla classifica a causa del concomitante pareggio della Virtus.

I tufillesi oggi hanno mancato l'appuntamento con i 3 punti di un soffio contro il San Buono: avanti con i gol di Riccardo D'Ugo e Orlando Caruso, la Virtus è stata raggiunta da una doppietta di Giordano Sambrotta. Il punticino però, come detto, ha permesso ai biancazzurri di lasciare l'ultimo posto.

La Sansalvese cade nella difficile trasferta di Fossacesia perdendo 3 a 2, non bastano le reti di Di Laudo e Natale. Torna a sorridere invece il Carunchio che si aggiudica per 3 a 2 il match col Tornareccio grazie alle reti di Buba Baldeh (doppietta) e Fabio Ritrivi.

LA 7ª GIORNATA

Odorisiana - Casalanguida 0-3

Virtus Rocca San Giovanni - Di Santo Dionisio 0-0

Atletico Roccascalegna - Perano 1-3

Virtus Tufillo - San Buono 2-2

Fossacesia 90 - Sansalvese 3-2

Dinamo Roccaspinalveti - Sporting Altino 4-3

Carunchio - Tornareccio 3-2

Draghi San Luca - Virtus Castel Frentano 1-1

LA CLASSIFICA

Perano 50

Fossacesia '90 49

Di Santo Dionisio 47

Dinamo Roccaspinalveti 46

Virtus Castel Frentano 39

Sporting Altino 34

Casalanguida 33

Sansalvese 30

Atletico Roccascalegna 26

Tornareccio 24

Virtus Rocca San Giovanni 24

San Buono 23

Carunchio 23

Draghi San Luca 16

Virtus Tufillo 14

Odorisiana 13