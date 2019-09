Il Real Cupello rallenta la capolista, prima squadra a non tornare a mani vuote da Torrebruna

Il Real Cupello in questa stagione è la prima squadra a non tornare a mani vuote dal campo della dominatrice del campionato, il Torrebruna.

Il recupero della prima giornata di ritorno di Terza categoria (in programma il 27 gennaio e non disputata causa neve) finisce con una rete per parte, entrambe nella prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature è stato Antonio Ritrivi al 10'pt, il bomber del Real Basso Colonna ha pareggiato al 15'pt.

Nonostante le molte occasioni e i diversi capovolgimenti di fronte, nessuna delle due squadre è riuscita a conquistare l'intera posta in palio. Eccellente la prestazione di Giuseppe Travaglini che alla sua prima da titolare (diverse le assenze nel Real) è riuscito ad arginare il temibile Mario Marianacci.

In virtù del pareggio il Torrebruna allunta a +8 sul Gissi. Il Real che in questa stagione è la prima squadra a non perdere in casa dei granata si porta a un punto dalla Pro Vasto a quota 36 e si prepara nel migliore dei modi ai prossimi scontri diretti in casa in programma contro le altre squadre dei piani alti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 47



Gissi 39

Aquilotti San Salvo 39

Pro Vasto 37

Real Cupello 36



Vasto United 31*

Furci 31

Montazzoli 31

New Robur 27

Atletico Vasto 21

Montalfano 20

Audax Palmoli 17*

Real San Giacomo 10

Carpineto Guilmi 5

Lupi Marini 3

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Montazzoli - Aquilotti San Salvo

New Robur - Lupi Marini

Atletico Vasto - Pro Vasto

Real San Giacomo - Real Cupello

Montalfano - Torrebruna

Carpineto Guilmi - Gissi

Furci - Vasto United

Riposa Audax Palmoli