Giornata amara per Fresa e Roccaspinalveti, pari Scerni. Il Real Casale ritrova i tre punti

Promozione diretta che sembra ormai aver preso la strada di Ortona quella in ballo nel campionato di Prima categoria. I gialloverdi infatti si impongono nel facile testa-coda di oggi contro l'Atletico Francavilla per 4 a 0. La tripletta di Bolognini e la rete di Del Peschio proiettano la Virtus a +9 sulla seconda e a +12 sull'Atessa Mario Tano oggi fermato nel big match di Paglieta.

Per le squadre del Vastese questa stagione di Prima categoria si sta rivelando avara di soddisfazioni: nessuna nei piani alti nonostante il buon inizio di alcune di loro.

Tra queste c'è il Roccaspinalveti che nella prima parte di campionato ha occupato anche il primo posto. I biancoverdi sono fermi a 30 punti dopo la sconfitta odierna in trasferta contro il Palombaro. I padroni di casa si sono imposti per 2 a 0 nonostante buona parte della gara disputata in 10 per l'espulsione di Natale; a decidere la gara le reti di Carunchio e Margarita, quest'ultimo autore di un eurogol sotto l'incrocio da posizione defilata. Da segnalare il rientro nel Palombaro del vastese Vino dopo lungo infortunio.

A quota 29 c'è lo Scerni che oggi ha impattato dentro casa nella sfida contro il Pretoro. 1 a 1 il finale con la rete scernese segnata da Farina.

Continua a deludere il Fresa. I biancorossi registrano un'altra sconfitta tra le mura amiche. Questa volta a portare via i tre punti da Fresagrandinaria è stata la Tollese che si è imposta 2 a 1. Gli ospiti sono andati in vantaggio con un rigore di Di Girolamo seguito dalla rete di Aielli. Il gol dei padroni di casa è stato segnato da Ferrazzo. I fresani che puntavano apertamente, almeno, ai play off si ritrovano ora quintultimi.

Il sorriso invece torna a Casalbordino. Il Real Casale trova un minimo di continuità dopo un lungo periodo-no grazie alla vittoria nello scontro-salvezza contro il Trigno Celenza: 2 a 0 il finale per i giallorossi con le reti di Maccione e Di Giacomo. Nelle ultime tre giornate sono 7 i punti conquistati.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Paglieta - Atessa Mario Tano 2-2

Virtus Ortona - Atletico Francavilla 4-0

S. Vito - Palena 2-2

Scerni - Pretoro 1-1

Casalincontrada - Rapino 1-1

Palombaro - Roccaspinalveti 2-0

Fresa - Tollese 1-2

Real Casale - Trigno Celenza 2-0

Riposa Athletic Lanciano

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 55

Athletic Lanciano 46

Atessa Mario Tano 43

Paglieta 42

Rapino 41

Tollese 40

Palena 36

Pretoro 31

Roccaspinalveti 30

Scerni 29

Casalincontrada 29

Palombaro 29

Fresa 28

S. Vito 24

Real Casale 16

Trigno Celenza 10

Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Casalincontrada

Roccaspinalveti - Fresa

Rapino - Paglieta

Atletico Francavilla - Palombaro

Tollese - Real Casale

Atessa Mario Tano - S. Vito

Trigno Celenza - Scerni

Palena - Virtus Ortona

Riposa Pretoro