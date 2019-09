Furto a Lentella, i ladri entrano dalla finestra

Ladri in azione a Lentella nel tardo pomeriggio di ieri. In due sono entrati in un'abitazione forzando la finestra; in quel momento non c'era nessuno in casa. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore prima di fuggire con un bottino esiguo.

A quanto pare, ad agire sono state due persone attese da un terzo complice in auto a poca distanza. I ladri non hanno avuto nessun timore a colpire di pomeriggio su una delle strade principali del paese. I due dopo essere usciti dall'appartamento, sono entrati nell'auto (una Opel scura con i vetri oscurati) che si è diretta verso la Statale "Trignina".

Dell'accaduto sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria che in serata hanno effettuato un sopralluogo. Si spera ora di ricavare qualche dettaglio utile alle indagini dalle telecamere posizionate agli ingressi del centro abitato.

Si tratta del terzo episodio di cronaca nel piccolo paese del Medio Vastese in meno di un mese. A fine gennaio due truffatrici rubarono gioelli in un'abitazione di via Garibaldi [LEGGI]; il 13 febbraio scorso, sulla stessa strada, è fallito un tentativo di rapina ai danni della farmacia [LEGGI]. Di tutti e tre i casi si stanno occupando i militari di Fresagrandinaria, ma per ora non ci sono novità.