Alla Vastese manca il gol e all’Aragona passa il Pineto. Esonerato mister Montani

Sconfitta immeritata per la Vastese nella 30ª giornata del campionato di serie D. Una buona prova non è bastata ai biancorossi per battere il Pineto che, capitalizzando l'occasione da gol avuta allo scadere del primo tempo, ha segnato il gol necessario per conquistare l'intera posta in palio. Una sconfitta costata la panchina a Fabio Montani. "La Vastese Calcio 1902 comunica l'esonero del signor Fabio Montani dall'incarico di allenatore della prima squadra. - scrive in una nota la società -. A Montani vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale. Già da domani i dirigenti torneranno a riunirsi e confrontarsi per l’affidamento della futura conduzione tecnica".

La partita. La squadra biancorossa ha messo in campo tanta buona volontà - con uno Stivaletta trascinatore nella prima frazione di gioco - venendo però punita dalla rete di Tomassini, segnata nel secondo minuto di recupero. Senza esito le conclusioni di Stivaletta, Del Duca, Fiore e Leonetti.

Nella ripresa i biancorossi hanno cercato di agguantare almeno il pari ma, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Pomante al 12', non sono riusciti nell'impresa perchè il Pineto si è ben compattando in difesa lasciando poco spazio alle sortite in avanti dei padroni di casa. Una sconfitta che fa masticare amaro e che vede la Vastese ormai risucchiata verso la zona playout.

Domenica prossima, a Campobasso, sarà importante tornare a far punti. Ad aumentare le difficoltà ci sarà anche l'assenza di Leonetti, oggi espulso nel finale di partita per somma di ammonizioni. Da domani, però, ci sarà un nuovo tecnico a guidare i biancorossi per cercare di ottenere la salvezza diretta.

Vastese - Pineto 0-1

(47’ Tomassini)

Vastese: Selva, De Meio, Di Giacomo, Capellupo, Sbardella, Del Duca, Fiore, Stivaletta (22’st Shiba), Leonetti, Palestini, Cicerello (22’st Kone). Panchina: Patania, Russo G., Iarocci, Conti, Di Virgilio, Palumbo, Russo S. . Allenatore: Montani

Pineto: Amadio, Della Quercia, Pomante, Pepe, Cruz (14’st Orlando), Tomassini (42’st Mazzei), Marini (15’st Massa), Marianeschi, Esposito, Antonicelli (20’st Camplone), Fratangelo (16’st Pietrantonio). Panchina: Shiba, Festa, Di Rocco, Pietrangeli. Allenatore: Amaolo

Arbitro: Alessio De Vincentis di Taranto (Rinaldi di Policoro e De Palma di Monza)

Ammoniti: Pomante, Della Quercia, Del Duca.

Espulsi: 12’st Pomante e 48’st Leonetti per doppia ammonizione.

La 30ª giornata

Avezzano - Santarcangelo 2-0

Castelfidardo - Jesina 0-2

Cesena - Isernia 3-1

Giulianova - Savignanese 2-1

Matelica - Sangiustese 2-0

Montegiorgio - Campobasso 3-2

O.Agnonese - Recanatese 0-3

SN Notaresco - Francavilla 2-0

Sammaurese - Forlì 1-1

Vastese - Pineto 0-1

La classifica: 72 Cesena; 67 Matelica; 50 SN Notaresco; 48 Pineto, Recanatese; 47 Francavilla, Sangiustese; 44 Montegiorgio; 40 Savignanese; 39 Campobasso, Sammaurese; 26 Jesina; 34 Giulianova; 32 Vastese; 30 Avezzano; 28 Santarcangelo; 27 Forlì, O.Agnonese, Isernia; 18 Castelfidardo