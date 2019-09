La Vasto Basket cade a Chieti: primo stop stagionale per i biancorossi

Contro ogni pronostico, nella prima sfida della fase a orologio della serie C silver è arrivata la prima sconfitta stagionale della Ge.Vi. Vasto Basket. I biancorossi sono stati sconfitti al PalaTricalle dal Chieti Basket, formazione al penultimo posto in classifica, con un canestro all'ultimo secondo che è valso ai teatini l'82-81. Il primo posto non è in discussione ma sarà fondamentale tornare subito al successo per proseguire nella marcia verso l'obiettivo promozione.

La partita. Coach Gesmundo ha dovuto rinunciare a Ucci e Fontaine e ha potuto contare sul nuovo arrivato Ianuale. Nel primo paraziale le due squadre si sono equivalse, con i vastesi che sono riusciti a chiudere avanti 19-18. Ma il Chieti, a caccia di un posto nei playoff, insperato fino a qualche settimana fa, non ha mai mollato restando sempre in partita. Nel secondo quarto i vastesi sono riusciti a restare avanti di 4 punti, andando al riposo sul 39-35. Nel terzo parziale la Vasto Basket ha provato ad accelerare, riuscendo ad andare anche sul +15, ma i teatini sono stati bravi a ricucire chiudendo sotto di 8, 52-60. Squadre a stretto contatto negli ultimi 10 minuti e sorpasso del Chieti per il 79-75. La Vasto Basket è riuscita a controsorpassare ma, il minimo vantaggio (81-79) non è stato sufficiente perchè, nell'ultima azione, Abdulai ha trovato la tripla del definitivo sorpasso. Il match si chiude con il successo del Chieti e la Vasto Basket che dovrà subito azzerare quanto accaduto per presentarsi nel miglior modo possibile alla sfida con Teramo a Spicchi di domenica prossima.

Chieti Basket - Vasto Basket 82-81 (18-19, 35-39, 52-60, 82-81)

Chieti Basket: Berardi 16, Sarchioto 3, Abdulai 11, Giannini ne, Sigismondi 5, Obletter ne, Pappalardo 3, Bantsevich 12, Mijatovic 16, De Luca 16. Coach: Zubiran

Vasto Basket: Flocco 1, D'Annunzio , Dipierro 21, Di Tizio 17, Di Rosso 0, Ierbs 3, Oluic 22, Ciampaglia 3, De Guglielmo ne , Peluso 3, Cicchini ne, Ianuale 11. All. Gesmundo