Domenica a Vasto la comunità romena celebra la "Festa del Marzolino"

L’Associazione Vocea Romanilor Vastesi, domenica 3 Marzo organizza la quarta edizione della tradizionale Festa del Marzolino. Anche quest’anno, verrà offerto un programma ricco di momenti artistici e divertimento. Saranno protagonisti sul palco del Teatro Politeama Ruzzi i bambini della Scuola Rumena di Vasto e il gruppo folcloristico Cununa. Ospiti di onore saranno due grandi interpreti della scena musicale rumena : il cantante di musica tradizionale Gheorghe Turda e l’amato interprete di musica pop Catalin Crisan.

Il 1° marzo in Romania, Moldavia e Bulgaria viene celebrata per tradizione la Festa del Marzolino, in romeno Martisor, che segna l’inizio della primavera. Il nome della festa deriva dal diminutivo di marzo, in romeno martie.

In questo giorno speciale le donne ricevono in regalo piccoli amuleti portafortuna, chiamati sempre “martisor”, gioielli o vari oggetti decorati avvolti da un nastro bianco e rosso. Il martisor è simbolo d’amore, di buonaugurio e diventa un accessorio per tutto il mese di marzo, dopo di che il nastro o addirittura il martisor stesso viene legato ai rami di un albero da frutta.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’arrivo della primavera, domenica 3 marzo alle ore 16,00 – Teatro Politeama Ruzzi , Corso Italia 5, Vasto.

Associazione Vocea Romanilor Vastesi