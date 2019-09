Ancora in azione i falsi addetti alla verifica del bonus ristrutturazioni

Sono ancora in circolazione i finti addetti all'assegnazione del bonus ristrutturazioni. Dopo il furto avvenuto a Vasto Marina all'inizio di questa settimana [LEGGI], la segnalazione di un altro tentativo di raggiro viene dall'altra parte della città: in località Incoronata due donne sono entrate in azione con le stesse modalità segnalate dalla prima vittima.

Hanno suonato al campanello, qualificandosi come incaricate di verificare se i cittadini hanno diritto al rimborso spese previsto dalla legge di bilancio e chiesto ai proprietari se fossero stati eseguiti all'interno della casa interventi di ristrutturazione. Stavolta le potenziali vittime, memori delle precedenti segnalazioni, non ci sono cascate.