Da Yamamay a Vasto si riparte con una nuova gestione

Il 2 marzo il punto vendita Yamamay in via Cavour 17 a Vasto, riparte con una nuova gestione. Una boutique nel cuore del centro storico di Vasto con un marchio che continua a proporre in maniera convinta la qualità del made in Italy. Da Yamamay sarà possibile tra un’ampia scelta di intimo, pigiameria e abbigliamento che segue le tendenze della moda. E poi i costumi con tessuti resistenti, di alta qualità e con una bellezza unica. Ma Yamamay non veste solo le donne. Nel punto vendita di via Cavour si possono trovare intimo, pigiami e costumi per uomo e c’è anche l’atteso ritorno delle collezioni dedicate a bambini e bambine.

Dal 2 marzo si riparte con una nuova gestione e un team tutto nuovo che sarà pronto ad accogliere con il sorriso e cortesia i clienti. E, in vista della stagione primavera-estate, il negozio Yamamay di Vasto è alla ricerca di nuove persone per ampliare lo staff (è possibile rivolgersi in negozio per ulteriori informazioni)

Sabato sarà una giornata di festa con musica e un originale gadget donato a chi passerà in negozio per scoprire le nuove collezioni Yamamay. Un marchio internazionale sempre più forte che conserva l’autenticità del made in Italy puntando tantissimo sulla qualità e sui negozi presenti in tutta Italia. Sarà così anche nel negozio di via Cavour a Vasto dove scoprire tutto il meglio del mondo Yamamay.

Yamamay

Via Cavour , 17 Vasto

Aperto dal lunedì al sabato 9-13/16-20

La pagina facebook - clicca qui