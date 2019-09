Transizione scuola lavoro, a Ortona si sperimentano nuovi percorsi

Si è svolto ad Ortona, nell’aula magna dell’IIS “Acciaiuoli – Einaudi” un seminario dal titolo: “From school to work” – strategie e nuovi approcci per la transizione scuola-lavoro.

L’incontro, cui hanno partecipato studenti italiani delle V classi del ITN, dell’ITC e dell’IPIA di Ortona insieme a studenti turchi provenienti dalle scuole di İSTANBUL Küçükcekmece Atatürk MTAL, TEKİRDAĞ Kapaklı Ş. Kadir Dadaş MTAL e ISTANBUL Atasehir Remzi Bayraktar MTAL è stato favorito dalla Associazione SubMeet – Incontrarsi per Crescere di San Salvo (CH) ed è stato l’occasione per discutere insieme agli studenti, ai docenti e ad esperti del settore sulla transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.

In particolare, sono stati mostrati i risultati ottenuti da due progetti Erasmus+ che hanno affrontato il tema da due punti di vista differenti: Progetto FFS (2016-2-TR01-KA205-036086), che ha affrontato il tema del gap formativo nel settore dei farinacei; Progetto APT (2016-1-UK01-KA202-024558), che invece ha studiato ed individuato buone prassi internazionali in tema di orientamento verso il mondo del lavoro

L’iniziativa ha riscosso una vivace partecipazione da parte degli studenti, in particolare sulla importanza delle competenze trasversali e linguistiche per aumentare le possibilità di impiego: la ricerca del progetto APT, in modo specifico, ha rilevato come tali competenze siano unanimemente ritenute essenziali, sia dai datori di lavoro, sia dagli studenti stessi ma anche da chi si occupa di orientamento.